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Экс-защитник «Рубина» Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве

20:52, 03.06.2026

Футболист получил травму левого предплечья, ему понадобилась госпитализация

Экс-защитник «Рубина» Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве
Фото: скриншот с телеграм-канала "WINLINE Media League"

Бывший футболист сборной России и «Рубина» Федор Кудряшов получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте, где спортсмен на мотоцикле столкнулся с автомобилем скорой помощи, сообщает РИА «Новости».

— Защитник 2DROTS попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация, но, к счастью, сейчас все в порядке, — сказано в официальном сообщении Медиалиги, в которой играет на данный момент Кудряшов.

За свою карьеру Кудряшов выступал за множество российских клубов, среди которых особое место занимает казанский «Рубин». Также в активе футболиста игры за «Химки», «Спартак», «Томь», «Краснодар», «Ахмат» (ранее — «Терек»), «Ростов», «Сочи» и «Факел». Кроме того, игрок защищал цвета турецких команд «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе национальной сборной России Кудряшов провел 48 матчей и забил один гол. Вместе с командой он достиг четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. В настоящее время спортсмен выступает за клуб Медиалиги 2Drots.

Напомним, что московский «Локомотив» готов купить Мирлинда Даку из казанского «Рубина». Об этом сообщает футбольный инсайдер Иван Карпов.

Наталья Жирнова

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