Артем Лукоянов: «Хотим через СМИ достучаться до тех людей, которые отвечают за лед. Играть невозможно»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги домашнего матча против череповецкой «Северстали» (4:2), отметив, что команде в этом сезоне мешают проблемы со льдом.

— Сегодня был очень тяжелый матч и с физической, и с психологической точек зрения. Рад, что наше звено снова внесло свой вклад в общую победу. Впереди три непростые игры с хорошими соперниками. Но хотел бы поднять важную проблему. У нас постоянно меняется на арене лед. То он был хороший, то какой-то рыхлый. Сегодня просто невозможно было на нем играть — бегали как по песку. Еще больше тратили сил, чем обычно. Хочется через СМИ достучаться до тех людей, которые отвечают за лед. Пусть посмотрят его, доработают. Реально тяжело на таком льду играть.

— В прошлые годы не было проблем со льдом. Только в этом сезоне обнаружились?

— Почему-то в последнее время есть большие проблемы с ним. Вроде уже и наладилось, был приличный лед, как опять плохой. Может, концерты его портят. Может, что-то там случилось. Вообще, непонятно что со льдом происходит. Это не лично я жалуюсь, а говорю от лица всей команды. Мы, правда, уже даже не знаем кому об этой проблеме сказать. Играть невозможно. Это влияет и на результат, и на наши физические показатели — тратим больше энергии на таком покрытии. Приходится больше усилий прикладывать, чтобы разбежаться или еще что-то сделать.

— Второй матч подряд судьи и диктор путаются в Артемах. То вас объявляли, а Михеев забил. Теперь вы забили, а объявили его…

— В принципе, голы практически одинаковые получились. В прошлой игре точно Михеев забил. В этом матче он бросал, а шайба просто мне в ногу попала, от нее в ворота. А после второго гола, Лехи Потапова, я сразу сказал судьям, что я не подставлял клюшку и он автор шайбы, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 декабря на выезде против санкт-петербургского СКА. Начало игры в 19.30 мск.