Агент Токранова: «Василий был готов остаться в «Ак Барсе» на худших условиях»

Сергей Исаков, агент защитника казанского «Ак Барса» Василия Токранова, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказал о причинах расставания хоккеиста с клубом.

— Руководство «Ак Барса» предлагало контракт Токранову?

— Да, предлагали, но тот, который нас не совсем устраивал. Пытались договориться на протяжении почти месяца, но не смогли. Поэтому мы приняли решение сменить клуб.

— А сумму предложения казанцев можете озвучить?

— Это конфиденциальная информация. Но суммы, которые предлагали «Ак Барс» и СКА, идентичны. Нас не устроили сроки контракта. Мы просили 4 года, а нам дали два. Вот и все. Потом мы понизили требования до 3 лет, но они сказали «нет». СКА предложило 4 года, и нас это устроило.

Также он отметил, что у Токранова в казанском клубе долгие годы была невысокая зарплата.

— У него в позапрошлом сезоне было 19 миллионов, а в этом — 25 миллионов рублей в год. Почему казанские СМИ винят Токранова? Видимо, кому-то просто удобно его так выставлять, — цитирует Исакова корреспондент «Реального времени».

Как стало известно «Реальному времени», переговоры по контракту со стороны казанского клуба вел генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.