Эмиль Гарипов: «У нас очень плохой лед. Это не тот лед, на котором я играл 8 лет»

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал, что в команде очень недовольны качеством льда в нынешнем сезоне и посетовал, что несмотря на просьбы, проблему на арене не устраняют.

— Я не знаю, была ли ошибка в этом эпизоде, тренеры скажут. Но у нас еще и лед такой в этом году, щитки вяжет, и мы это уже очень давно обсуждаем. Конечно, в любом голе есть ошибка вратаря, и поэтому не могу сказать, что я здесь прав.

— Про лед ты не первый кто говорит.