Эмиль Гарипов: «У нас очень плохой лед. Это не тот лед, на котором я играл 8 лет»
Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал, что в команде очень недовольны качеством льда в нынешнем сезоне и посетовал, что несмотря на просьбы, проблему на арене не устраняют.
— Я не знаю, была ли ошибка в этом эпизоде, тренеры скажут. Но у нас еще и лед такой в этом году, щитки вяжет, и мы это уже очень давно обсуждаем. Конечно, в любом голе есть ошибка вратаря, и поэтому не могу сказать, что я здесь прав.
— Про лед ты не первый кто говорит.— Да, это надо говорить вышестоящим людям. В прошлом году мы играли, у нас был шикарный лед, все нас устраивало, а в этом году я не знаю, почему решили поменять полностью. Поменяли коробку — это ладно. Но я не знаю, зачем нужно было трогать лед. Этот лед просто совершенно другой. Не на котором я играл 8 лет, очень отличается. Достаточно трех минут, чтобы он испортился и ты не мог перемещаться нормально, — рассказал о наболевшем Эмиль Гарипов. СпортХоккей Татарстан
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