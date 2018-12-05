Выпали в осадок: производители мяса и молочки шокированы требованиями к очистке стоков

Многим агрофирмам новые нормы грозят закрытием бизнеса, остальным — придется закладывать многомиллионные затраты в стоимость продуктов

Фото: Максим Платонов

«Оставили бы эти нарушения нефтяникам, а у нас какие загрязнения?!» — возмущаются представители пищевой промышленности. С 1 января 2019 года для предприятий вводят новые нормы очистки воды. Особенно переживают агрофирмы — теперь при повышенном содержании химии в стоках их заставят строить локальные очистные сооружения. Перед пищевиками встал вопрос рентабельности их производств — затраты оцениваются в десятки миллионов рублей. В противном случае — такие же огромные штрафы. Подробности — в материале «Реального времени».

Очистные за 5—6 млн долларов



С Нового года каждое предприятие обязано самостоятельно следить за тем, какие у него по составу сточные воды и все ли показатели в норме. При повышенном содержании химических веществ придется строить очистные сооружения, хотя раньше можно было ограничиться договором с «Водоканалом» на дополнительную очистку стоков. При этом для всех производителей независимо от области установлены одни и те же требования, с чем не хотят мириться представители пищевой промышленности. Ведь известно, что у горно-металлургических или нефтяных предприятий стоки гораздо сильнее загрязнены, а новая система не учитывает специфику сточных вод пищевиков, считают последние.

Руководители «Союзмолока», Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности уже направили письмо с возражениями вице-премьеру РФ Алексею Гордееву. Агрофирмы просят сохранить за ними возможность заключать договор с «Водоканалом» на допочистку стоков. Ответа пока не последовало.

— Ранее компании могли заключать с местными службами договоры на дополнительную очистку стоков. Для нас это не было критичным вопросом, так как наши стоки по составу не отличаются от обычных хозяйственно-бытовых. Мы неоднократно обращались с вопросом изменения будущих норм очистки стоков во все инстанции, в том числе в правительство. Этот вопрос также поднимался на одном из совещаний с президентом, однако до сегодняшнего дня нам не удалось добиться изменения нормативов, — сообщила «Реальному времени» директор «Союзмолока» по связям с общественностью и госорганами Мария Жебит.

Новые требования по очистке стоков ставят крест на рентабельности большинства производств. Например, сумма вложений в строительство собственных очистных для представителей молочной отрасли достигает колоссальных размеров.



— Строительство собственных локальных очистных сооружений оценивается в 5—6 млн долларов на предприятие плюс их обслуживание — еще около 300—500 тыс. долларов ежегодно. Для малых и средних предприятий такой подход равносилен закрытию, так как изыскать указанный объем средств в настоящее время, когда промышленность практически балансирует на грани рентабельности, нереально. Есть несколько компаний, которые планируют инвестиции или уже инвестируют в строительство ЛОС (локальные очистные сооружения), однако в отрасли сегодня около двух тысяч предприятий, подавляющая часть которых к новым нормам не готова, — убеждена Жебит.

Собеседница издания призывает учесть и специфику производства: водозатратное оно или нет, то есть небольшие предприятия могут попасть под действие новых требований из-за своего старого и неэффективного оборудования.

Локальная очистка для отвода глаз?

На агрофирмах решают, как поступать в связи с грядущими изменениями. Прямой обязанности строить очистные закон не установил, но если проверка покажет превышение химии в стоках, платить большие штрафы желающих нет.

— Конечно, все это будет тормозить производственный процесс, это обременение для производителей. С середины этого года мы снижаем объемы потребления воды, в том числе и из-за предстоящих изменений. Обновленные нормы очистки стоков относятся к тем предприятиям, у кого объем стоков от 200 кубических метров в сутки. Пока у нас около 176 «кубов», но учитывая, что хотим увеличивать количество перерабатываемого молока, будет и рост объема стоков. Бывало, они достигали 300 кубометров, но сейчас, повторюсь, мы экономим воду, — рассуждает главный инженер Сернурского сырзавода Константин Уразаев.

Одна из компаний для Сернурского сырзавода рассчитала стоимость установки очистных сооружений в рекордные 526 тыс. евро. Уразаев выяснил, что окупаемость такого приобретения составит 50 лет. Фото kozi.ru



Представители предприятия посетили заводы, где уже есть локальные очистные сооружения. Но выводы сделали неутешительные.

— Лично я побывал на четырех разных предприятиях — в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Подмосковье. И нигде эти устройства фактически не работали. Да, они установлены, но по большому счету только для отчетности, работает только механическая очистка. Где-то несовершенные конструкции, где-то фильтры уже забились — все для отвода глаз. Прямых функций оборудование почти не несет. Затраты у всех разные, примерно от 36 млн рублей. Есть варианты и от 16 млн рублей, но тут вопрос качества, — отмечает Уразаев.

При этом одна из компаний для Сернурского сырзавода рассчитала стоимость установки очистных сооружений в рекордные 526 тыс. евро. Уразаев выяснил, что окупаемость такого приобретения составит 50 лет.

— Конечно, тут и себестоимость продукции вырастет. Нужно закладывать и расход электричества на обслуживание очистителей, и работу персонала, и стоимость химических реагентов, так что расходы становятся еще больше, — посетовал эксперт.

Как строить очистные в городе?

Огромные затраты — не единственная проблема для представителей пищевой промышленности. «Одно дело, если сооружения в чистом поле, но в большинстве своем предприятия присутствуют в сложившейся городской застройке, и это по всей стране. Где в этих условиях рядом с предприятием можно выделить место для очистных сооружений? Надеемся, что здравый смысл возобладает, что сохранится возможность заключать договора на допочистку с «Водоканалом», — заявил «Реальному времени» замруководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

Главный инженер Сернурского сырзавода согласен с коллегой, что еще одна проблема — найти место для очистных:

— Мы сами находимся в черте города, вокруг земля, которая нам уже не принадлежит, не можем ею воспользоваться. Если даже строить очистные сооружения, то как быть с уже существующей канализацией? Опять-таки есть требования к санитарно-защитной зоне, мы соблюдаем ее для предприятия, но если появятся очистные сооружения, как быть? Жилая застройка уже в непосредственной близости. Пока изучаем вопрос, — отмечает Уразаев.

Для представителей мясной отрасли затраты могут быть разными в зависимости от объемов производства и сточных вод. С учетом повышения НДС, роста тарифов на коммунальные услуги все это ставит под большое сомнение будущее многих компаний. Даже для тех, кому удастся сохранить бизнес, это многомиллионные затраты, которые в конечном счете оплатит потребитель.

— Меня сейчас больше волнуют вопросы энергетики, газа, а все эти нововведения… Как будто только и думают, как дополнительно финансово нас обложить. К слову, даже просто заказать проект на эти сооружения уже требует больших денег — сотни тысяч рублей. Конечно, к этим изменениям отношусь очень негативно. Ощущение, что чиновники просто сидят, чтобы оправдать себя. Нужно вообще ввести мораторий на все такие действия. Оставили бы эти нарушения нефтяникам, и все, а у нас какие загрязнения? Бред какой-то. Мы моем тару, цеха, биопищевые отходы утилизируют специальные компании. Достали со всеми этими изменениями, оставьте нас уже, дайте работать, — эмоционально высказалась первый вице-президент компании «Мортадель» Эльвира Агурбаш.

В ее компании уже решили, что будут вынуждены построить очистные сооружения, но Агурбаш затруднилась рассказать подробности, потому что вопросом занимается эколог предприятия.

Необходимость без альтернативы

Среди тех, кто возражает против новых норм очистки, — Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод. Проблемы те же, что и в других отраслях. Президент профильного Союза Максим Новиков отмечает, что строительство собственных локальных очистных сооружений может вылиться в те же 5—6 млн долларов. «Для крупного бизнеса эти затраты значительны, а для малого и среднего бизнеса, доля которого в общем объеме производства безалкогольных напитков в России составляет около 50%, критичны и фактически могут обернуться уходом небольших компаний с рынка», — считает эксперт.

— Рассматриваемый сейчас в правительстве проект методики расчета нормативов не предусматривает возможность подписания соглашений с «Водоканалом» и обязывает устанавливать единые требования субъекта по нормативам сточных вод для всех предприятий без учета специфики предприятий и их местонахождения. На многих предприятиях возникает безальтернативная необходимость проектирования и строительства собственных ЛОС полного цикла, что с учетом особенностей пищевого производства и специфики промышленных стоков предприятий АПК выглядит избыточной мерой, а в отдельных случаях делают ряд предприятий нерентабельными в долгосрочной перспективе, — подтверждают в пресс-службе компании PepsiCo. Что касается возможных вложений для установки ЛОС, то в компании заметили, что не называют цифры, но соглашаются с оценкой «Союзмолока».

О разнице природы стоков, но одинаковых при этом подходах к штрафам говорят и в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

— Наши стоки и, например, черной металлургии — это же совершенно разные вещи, а платить должны одинаково. Конечно, предприятиям пищевой промышленности это не с руки. Наши от обычных хозяйственно-бытовых почти не отличаются, у нас только вода да органика. При этом у какой-нибудь тяжелой промышленности в стоках почти половина таблицы Менделеева. Правильнее было бы дифференцированно подходить к отраслям промышленности. Сейчас же стоит вопрос не только в инвестициях, установка может обойтись в несколько миллиардов рублей, но и в физической возможности установить локальные очистные сооружения. Многие кондитерские фабрики в центре городов, у них нет дополнительной земли, — отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Ближе к вступлению в силу изменений в ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» активизировались нечестные на руку компании, готовые «помочь» в появлении ЛОС.

— Сразу появилось много организаций, которые звонят и готовы предложить свои услуги, приехать, но и деньги запрашивают. А вот сразу приехать почему-то не собираются. Есть и те, кто приезжает, посмотрит, да и все, — недоумевает главный инженер Сернурского сырзавода Константин Уразаев.