Албанский игрок «Рубина» сравнил цены на квартиры в Казани с европейскими

Фото: Динар Фатыхов

Албанский нападающий «Рубина» Марвин Чуни сравнил стоимость квартиры в Казани с европейскими.

— В России все безопасно, а люди гостеприимны. Казань — очень современный и красивый город, здесь есть все для комфортной жизни. Цены? Смотря с чем сравнивать. В Казани дешевле, чем в Европе. Но квартира стоит примерно столько же, — сказал Чуни в интервью Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марвин Чуни перешел в «Рубин» осенью из итальянского клуба «Фрозиноне». Албанский футболист является воспитанником немецкой «Баварии». Значительную часть своей карьеры 23-летний нападающий провел в Германии.

В текущем сезоне Чуни сыграл за «Рубин» в чемпионате и Кубке России 9 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Казань входит в четверку городов России после Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга по дороговизне жилья.

Зульфат Шафигуллин