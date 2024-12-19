Полномочный посол Индии в России и глава АИР РТ обсудили форум «Татарстан — Индия»

Сегодня Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана посетил полномочный посол Индии в России Винай Кумар. Он встретился с главой АИР республики Талией Минуллиной. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе запланированный на 2025 год форум «Татарстан — Индия», сообщили в пресс-службе АИР.

— Сотрудничество с посольствами стран-партнеров Татарстана является одним из ключевых факторов в привлечении иностранных инвестиций, так как оно способствует укреплению деловых связей, обмену опытом и созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Представители Агентства время от времени посещают с деловым визитом Индию как в составе делегации Татарстана в рамках официальных визитов в страну, так и для участия в отраслевых форумах, например, в прошлом году 27-я мировая инвестиционная конференция WAIPA прошла в Нью-Дели. Помимо всего прочего с индийскими партнерами мы пересекаемся и на российских форумах, — подчеркнула Талия Минуллина.

Перед встречей полномочного посла Индии в России познакомили с экономическим и инвестиционным потенциалом республики.

Напомним, о его предстоящем визите стало известно вчера. «У нас есть идея открыть торговое представительство Татарстана в Индии. Недавно оттуда вернулась большая группа представителей республики, которые подбирали под него помещение», — поделилась Минуллина. Кроме того, на повестке остается вопрос открытия консульства Индии в Казани.



Галия Гарифуллина