Россия списала Сомали долг в размере $48,14 млн

Фото: Татьяна Демина

Россия списала Сомали государственный долг в размере $48,14 млн. Соответствующее соглашение опубликовано 20 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, указанная сумма представляла собой задолженность Сомали по состоянию на 1 января 2023 года. Решение о списании было принято в рамках многостороннего меморандума, подписанного в Париже в марте 2024 года, с целью укрепления дружественных отношений между двумя странами.

Подписанное в Москве соглашение освобождает Сомали от погашения долга, включая начисленные проценты. Соглашение вступило в силу 10 декабря.

Напомним, крупнейшим должником остается Беларусь, задолжавшая $7,75 млрд, на втором месте — Бангладеш с долгом в $6,6 млрд, далее — Индия с задолженностью в $4,1 млрд.

Рената Валеева