Саммит ЕС постановил, что замороженные активы России останутся заблокированными до «выплаты Киеву компенсаций»

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Саммит ЕС принял постановление, что блокированные суверенные активы России останутся замороженными до конца конфликта и компенсации убытков Киеву. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление саммита ЕС.

В документе сказано, что активы России будут заблокированы, пока страна не прекратит специальную военную операцию и не компенсирует Украине убытки, причиненные ей боевыми действиями.

Отметим, что решения саммита ЕС носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех его стран-участниц.

Напомним, недавно Минфин США выделил Украине кредит в 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Как говорится в заявлении ведомства, деньги направили в рамках инициативы стран G7 по предоставлению Киеву займа на 50 млрд долларов.

Галия Гарифуллина