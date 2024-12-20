Путин разрешил приобрести французский «Натиксис банк»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российскому ООО «Бюрократ» приобрести 100% акций АО «Натиксис банк», дочерней структуры французского инвестиционного банка Natixis. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Решение принято в рамках специальных экономических мер, введенных в ответ на недружественные действия некоторых иностранных государств и международных организаций.

Указом от 5 августа 2022 года были установлены ограничения на сделки с ценными бумагами российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам из недружественных стран, включая энергетический сектор. Данное разрешение является исключением из этих ограничений.

В 2018 году Международная инвесткомпания Natixis SA выкупила на торгах посредством публичного предложения у Агентства по страхованию вкладов свои облигации, заплатив за них 145,12 млн руб. Сделка была закрыта 10 апреля в рамках торгов по продаже имущества обанкротившегося «АФ банка» (Башкортостан), которому принадлежали бумаги, следует из сообщения АСВ. Номинал 223 облигаций составлял 175,83 млн руб. Natixis купил их по цене отсечения.

Рената Валеева