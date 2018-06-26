Очистные сооружения ТАИФ-НК: как на предприятии возвращают в производство 100% стоков

Одно из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан год назад ввело в эксплуатацию реконструированные локальные очистные сооружения. На них с заводов «ТАИФ-НК» поступают промышленные сточные воды, из которых удаляют до 99,99% нефтепродуктов и других загрязнителей. Благодаря этому, на предприятии создан «замкнутый водооборотный цикл», при котором все промышленные сточные воды очищаются и возвращаются в производство.

Этого удалось добиться за счет многоступенчатой системы очистки. Вся грязная вода проходит через шесть этапов:

блок предварительной очистки;

блок физико-химической очистки;

блок биологической очистки;

блок обессоливания;

блок обезвоживания;

блок закачки восстановленной минерализованной воды в скважины.

Производительность очистных сооружений составляет 500 кубометров в час. Для достижения такой мощности компания закупила оборудование General Electric, MEGA, Flottweg и ACCELERATED. На реализацию проекта ОАО «ТАИФ-НК» направило 3,7 млрд рублей. В результате снижено негативное воздействие на окружающую среду Нижнекамского промышленного узла — уменьшено потребление свежей речной воды из Камы, на 70% сокращены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

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