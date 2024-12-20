Центробанк объявит параметры валютных операций на 2025 год на следующей неделе

Фото: Дарья Пинегина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что параметры проведения валютных операций на 2025 год будут объявлены на следующей неделе. Об этом пишет «Интерфакс».

Набиуллина подчеркнула, что курс рубля является плавающим и Банк России не стремится поддерживать его на определенном уровне. Валютные интервенции проводятся с учетом рисков для финансовой стабильности. В настоящее время таких рисков ЦБ не видит.

Напомним, что с 9 января 2024 года Банк России проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с Фондом национального благосостояния (ФНБ).

С 28 ноября 2024 года и до конца года ЦБ приостановил зеркалирование операций Минфина по бюджетному правилу, продолжая при этом ежедневные продажи валюты в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд рублей. Отложенные покупки валюты планируется осуществить в 2025 году.

В случае возобновления зеркалирования покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года ежедневный объем продаж с 1 по 14 января составит 3 млрд рублей (исходя из объявленных Минфином покупок с 6 декабря по 14 января по 5,4 млрд рублей в день).

Рената Валеева