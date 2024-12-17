Госдума одобрила продление кредитных каникул для участников СВО до 2025 года

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла поправки, продлевающие до 31 декабря 2025 года срок обращения мобилизованных граждан, участников СВО и членов их семей к кредиторам за предоставлением кредитных каникул. Об этом пишет ТАСС.

Данные нормы были внесены в законопроект о размещении консолидированной финансовой отчетности компаний.

В настоящее время заемщики могли обратиться за каникулами до конца 2024 года. Новый закон продлевает этот срок еще на год. Льготный период, как и ранее, рассчитывается как срок службы (мобилизации или контракта) плюс 180 дней.

Рената Валеева