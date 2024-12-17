Банк России опубликовал курс валют с 18 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 17 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил позиции.
Доллар добавил в цене 0,09 рубля, цена евро выросла на 0,36 рубля, юань подорожал на 0,1 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,96 рубля;
- доллар — 103 рубля;
- евро — 108,34 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.