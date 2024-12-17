Новости экономики

06:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют с 18 декабря

18:04, 17.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 18 декабря
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 17 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил позиции.

Доллар добавил в цене 0,09 рубля, цена евро выросла на 0,36 рубля, юань подорожал на 0,1 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,96 рубля;
  • доллар — 103 рубля;
  • евро — 108,34 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть688.9
  • Нижнекамскнефтехим90
  • Казаньоргсинтез79.4
  • КАМАЗ113.3
  • Нижнекамскшина43.3
  • Таттелеком0.725