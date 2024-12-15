Объем валютных сбережений россиян упал до минимума с 2022 года

Фото: Татьяна Демина

В октябре этого года объем наличных денежных средств в иностранной валюте у граждан России уменьшился на 1,1% и достиг отметки в $93,3 млрд. Это минимальный показатель с конца зимы 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вклады граждан за границей, напротив, впервые превысили $80 млрд. Большинство валютных средств россияне держат наличными.

Средства на валютных вкладах и счетах уменьшились на 2%, до $40,9 млрд, а на брокерских счетах — на 8%, до $1,3 млрд. Депозиты за рубежом, напротив, пополнились до $80,1 млрд против $79 млрд в сентябре.

По итогу общий объем валютных сбережений сократился на 0,4%, до $215,5 млрд, что меньше, чем в ноябре 2023 года ($213,6 млрд).

Напомним, регулярно откладывают деньги с подработки 39,5% россиян. Еще 41% респондентов иногда откладывает небольшую сумму, а 19% тратят весь заработок сразу.



Дарья Пузикова