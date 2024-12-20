Стоимость биткоина резко упала до $97,8 тысячи

Фото: Максим Платонов

Стоимость биткоина (BTC) резко упала до 97,8 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По данным, падение за сутки составило -3,52%. Первый резкий скачок произошел 19 декабря в 6.00 утра, тогда стоимость снизилась с $102 тыс. до $99 тыс. После этого цена продолжала уменьшаться. Самый низкий показатель $95,8 тыс.

Ранее цифровая валюта достигла исторического максимума, преодолев отметку в $108 000, демонстрируя рост на 2,44% за последние сутки.

Дарья Пузикова