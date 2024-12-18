Банк России опубликовал курс валют с 19 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 19 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар убавил в цене 0,22 рубля, цена евро выросла на 0,16 рубля, юань подорожал на 0,11 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 14,08 рубля;
- доллар — 102,78 рубля;
- евро — 108,51 рубля.
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