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Банк России опубликовал курс валют с 19 декабря

17:47, 18.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 19 декабря
Фото: Михаил Захаров

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 19 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар убавил в цене 0,22 рубля, цена евро выросла на 0,16 рубля, юань подорожал на 0,11 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 14,08 рубля;
  • доллар — 102,78 рубля;
  • евро — 108,51 рубля.
Рената Валеева

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