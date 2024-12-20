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Собрание акционеров «Татнефти» перенесли из-за отсутствия кворума

14:58, 20.12.2024
Собрание акционеров «Татнефти» перенесли из-за отсутствия кворума
Фото: Максим Платонов

Внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть», которое планировалось провести сегодня, не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает «Интерфакс».

Повторное собрание созывается 26 декабря с той же повесткой.

Участники собрания акционеров должны были определиться с решением о начислении дивидендов по результатам работы компании за третий квартал 2024 года. Они составили 55,59 рубля на акцию, с учетом уже выплаченных за первое полугодие 38,2 рубля.

Совет директоров предложил выплатить дивиденды по итогам июля — сентября в размере 17,39 рубля на каждую акцию — это 75% от чистой прибыли компании, по данным РСБУ за девять месяцев, которая составила 172,4 млрд рублей.

С 2018 года «Татнефть» придерживается дивидендной политики, которая предусматривает распределение всех свободных средств, не задействованных в инвестиционной деятельности или выполнении обязательств.

Дарья Пузикова

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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