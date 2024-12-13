Раис Татарстана призвал не допускать банкротств и задержек выплаты зарплаты

Ожидаемая доходная часть консолидированного бюджета в Татарстане составит 647,5 млрд рублей, из них 551,7 млрд — налоговые и неналоговые доходы. В бюджет республики поступит 459,1 млрд, в местные — 92,6 млрд. Данные озвучили сегодня в ходе совместной коллегии Министерства финансов РТ, УФНС по РТ, Управления Федерального казначейства по РТ.

В совещании принимает участие министр финансов России Антон Силуанов. В начале встречи татарстанский лидер поблагодарил его за поддержку со строительством Вознесенского тракта в Казани, проект которого потребовал серьезных финансовых вливаний.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы с Маратом Шакирзяновичем нашли деньги», — ответил глава Минфина РФ. «Подарок очень серьезный», — заметил Рустам Минниханов.

Говоря о бюджете республики на 2025 год, он напомнил, что его приняли с дефицитом в 13,5 млрд рублей.

— У государства есть обязательства, особенно по оборонным задачам. Важно продолжать работу, резервы есть, — отметил раис Татарстана Рустам Минниханов. — Следующий год будет очень сложным. Главное — не допускать банкротств и чтобы зарплаты выплачивали вовремя, чтобы бизнес не уходил в тень.



Василя Ширшова