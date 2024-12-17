Госдума продлила полномочия ЦБ по определению пользователей цифрового рубля до конца 2025 года

Фото: Сейтумерова Анна

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправку к закону о цифровом рубле, расширяющую полномочия Центрального банка России. Согласно сообщению «Интерфакса», до 31 декабря 2025 года ЦБ сохранит право определять круг пользователей платформы цифрового рубля.

Ранее закон, принятый в июле 2023 года, предполагал, что до 31 декабря 2024 года Центробанк, в согласовании с Росфинмониторингом, будет определять круг пользователей, виды операций и пороговые значения сумм операций с цифровым рублем. Принятая поправка продлевает действие этой нормы еще на год.

Это решение последовало за письмом главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, адресованным правительству, в котором он запрашивал информацию о возможности обеспечения доступа неограниченного круга пользователей к платформе с 1 января 2025 года, а также о потенциальных рисках, связанных с невыполнением этого требования.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла о планах начать пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года, а его масштабирование планируется с 2025 года. Центробанк подчеркивает поэтапный подход к внедрению цифрового рубля, приоритетом которого является обеспечение стабильности и безопасности системы.

Рената Валеева