Биткоин на торгах впервые превысил 106 тысяч долларов

Фото: Максим Платонов

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения, превысив $106 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

На 3.42 по мск стоимость биткоина увеличилась на 5% за последние сутки и достигла $106 тыс.

По данным CoinMarketCap, который отслеживает цены на более чем 20 биржах, средняя стоимость биткоина увеличилась на 4,34% и составила $105 тыс.

С момента президентских выборов в США в начале ноября, на которых победил Дональд Трамп, курс биткоина вырос в полтора раза. Текущее ралли связывают с сообщениями СМИ о возможном назначении Трампом Пола Аткинса, известного сторонника криптовалют, на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).



Дарья Пузикова