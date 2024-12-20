В Binance объяснили причины падения биткоина

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На бирже Binance объяснили причины падения биткоина, зависимость от Федеральной резервной системы (ФРС) и рассказали, какие за этим последуют риски. Об этом написано на сайте платформы.

«В среду ФРС снизила базовую стоимость заимствования, как и ожидалось, но указала только на два снижения ставок в 2025 году, что меньше четырех снижений, прогнозируемых в сентябре. Центральный банк также подчеркнул свою незаинтересованность в участии в любой потенциальной правительственной инициативе по созданию стратегического резерва BTC», говорится в сообщении платформы.

Как объясняется в статье, с того момента, как было сделано это заявление, цена криптовалюты снизилась более чем на 8%, достигнув отметки в $96 тыс. Существует вероятность, что спад продолжится.

— Первым признаком потенциальных проблем будет падение цен ниже ночного минимума в $96 тыс., что может обнажить минимум колебания примерно в $91 000, зафиксированный 5 декабря, — предупреждает биржа.



Ранее падение за сутки составило -3,52%. Первый резкий скачок произошел 19 декабря в 6.00 утра, тогда стоимость снизилась с $102 тыс. до $99 тыс. После этого цена продолжала уменьшаться. Самый низкий показатель — $95,8 тыс. Ранее цифровая валюта достигла исторического максимума, преодолев отметку в $108 000, демонстрируя рост на 2,44% за сутки.



Дарья Пузикова