Биткоин взлетел выше $108 000, установив новый исторический рекорд

Фото: Максим Платонов

Стоимость биткоина (BTC) достигла нового исторического максимума, преодолев отметку в $108 000. По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, на 17.57 мск биткоин торговался по цене $108 069,22, демонстрируя рост на 2,44% за последние сутки.

Предыдущий рекорд был установлен в понедельник, когда цена достигла $107 195,58.

Подтверждают рост и данные портала CoinMarketCap, агрегирующего данные с более чем 20 бирж. Средняя цена биткоина, по данным CoinMarketCap, составляет $108 069,69, что также отражает суточный прирост в 2,41%.

Рената Валеева