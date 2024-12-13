Курс евро к рублю поднялся выше 110 рублей
Курс евро к рублю поднялся выше 110,48 рубля. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
За месяц валюта увеличилась на 6,23 рубля, или 5,97%. А за сутки примерно на 2 рубля. Еще вчера курс евро составлял 108 рублей.
Самый низкий показатель за месяц был 10 декабря — 105 рублей, а самый высокий в начале месяца, 3 декабря, — 112,8 рубля.
Напомним, 10 декабря курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex в моменте поднялся выше 103 рублей, а евро — выше 108 рублей.
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