Курс евро к рублю поднялся выше 110 рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Курс евро к рублю поднялся выше 110,48 рубля. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

За месяц валюта увеличилась на 6,23 рубля, или 5,97%. А за сутки примерно на 2 рубля. Еще вчера курс евро составлял 108 рублей.

Самый низкий показатель за месяц был 10 декабря — 105 рублей, а самый высокий в начале месяца, 3 декабря, — 112,8 рубля.

Напомним, 10 декабря курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex в моменте поднялся выше 103 рублей, а евро — выше 108 рублей.



Дарья Пузикова