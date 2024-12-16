Стали известны размеры призовых для российских пловцов по итогам ЧМ в Венгрии

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны размеры призовых денег, заработанных российскими пловцами на прошедшем в Венгрии чемпионате мира по плаванию. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на официальные документы.

Победители ЧМ-2024 получат по 10 тысяч долларов, за второе место на соревнованиях пловцы получат по 8 тысяч долларов, а за третье — по 7 тысяч. Данные нормативы призовых установлены также в отношении эстафетных команд. Все деньги будут выплачены Международной федерацией плавания (World Aquatics).

Больше всех на ЧМ из россиян заработали Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода — по 20 тысяч долларов. По итогам соревнований Лифинцев пять раз поднимался на первое место подиума — на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также три в эстафетах. Пригода трижды выиграл «серебро» на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом и поучаствовал в победных эстафетах сборной России.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Дополнительные 25 тысяч долларов будут выплачены участникам мужской комбинированной эстафеты 4×100 метров (участвовали Лифинцев, Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев) за новый мировой рекорд.

Сборная России участвовала на чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе. В неофициальном медальном зачете турнира россияне заняли второе место. Российские пловцы завоевали на чемпионате мира шесть золотых и четыре серебряных медали.

В составе нейтральных спортсменов из России участвовал один представитель казанского СК «КОС-Синтез» Андрей Минаков.

Зульфат Шафигуллин