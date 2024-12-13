Глава Минфина России поинтересовался рисками исполнения бюджета Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Заслушав доклад министра финансов РТ Радика Гайзатуллина на совместной коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов, глава Минфина России поинтересовался рисками исполнения бюджета Татарстана.

— Бюджет сформирован, но есть риски — как цены на нефть себя поведут. Есть план на случай, если риски возникнут? Что будете делать для обеспечения бюджетного баланса? — спросил Антон Силуанов.

Поступления налога на прибыль в бюджет РТ по 2024 году ожидаются в сумме 165,3 млрд рублей. Отвечая главе Минфина РФ, Радик Гайзатуллин сообщил, что уверен в исполнении бюджета.



— По налогу на прибыль в 2025 году ожидается поступление 128 млрд — это ниже, чем по текущему году — 165,3 млрд. Мы отработали вопросы рисков со всеми предприятиями республики, поэтому бюджет исполним, — заявил он.



Василя Ширшова