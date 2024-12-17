Госдума упростила порядок установления зон с особыми условиями использования территорий

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании порядка установления зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Как сообщает «Интерфакс», цель изменений — либерализация режима использования ЗОУИТ для стимулирования строительства при одновременном сохранении безопасности жителей и объектов инфраструктуры.

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш подчеркнул, что принятый законопроект представляет собой осторожную либерализацию, необходимую для баланса между развитием строительства и обеспечением безопасности. Он также отметил, что впереди предстоит значительная работа по разработке подзаконных актов.

Ключевое изменение заключается в исключении необходимости устанавливать ЗОУИТ на этапе получения разрешения на строительство. Теперь это будет делаться после ввода объекта в эксплуатацию. Это должно упростить процедуру строительства и сократить бюрократические барьеры.

Законопроект, внесенный в Госдуму весной этого года, предполагает сокращение действующего перечня видов охранных и санитарных зон и пересмотр подхода к их созданию. Под действие законопроекта попадают охранные, санитарно-защитные и приаэродромные зоны. Изменения призваны учесть реальную градостроительную ситуацию и смягчить существующее регулирование, которое, по мнению Росреестра, требует пересмотра.

Напомним, что в 2018 году был утвержден закрытый перечень из 28 видов ЗОУИТ с жестким регламентом установления и внесения данных в ЕГРН.

Рената Валеева