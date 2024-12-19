Владимир Путин: «Санкции влияют на рост цен в России, но власти также должны улучшить свою работу»

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин заявил, что экономические санкции оказывают значительное влияние на рост цен в стране. Он также подчеркнул, что существуют недоработки со стороны властей, которые необходимо исправить для улучшения ситуации.

Путин заявил о необходимости комплексного подхода к решению проблем, связанных с инфляцией и экономическим развитием, чтобы минимизировать негативные последствия санкционного давления.

— Сказываются в известной степени внешние ограничения и санкции. Они не имеют ключевого значения, но все же так или иначе отражаются, потому что дорожает, например, логистика, — добавил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина