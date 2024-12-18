Посол Индии в России Винай Кумар прибудет в Казань

Посол Индии в России Винай Кумар прибудет в Казань

Полномочный посол Индии в России Винай Кумар прибудет в Казань. Информацию об этом подтвердила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время общения с журналистами в кулуарах заседания клуба инвесторов Татарстана. Судя по всему, поездка нового чрезвычайного и полномочного индийского посла в России станет продолжением договоренностей о сотрудничестве, достигнутых на саммите БРИКС в Казани. Тогда президент России указал на стратегическое партнерство с Индией.

Ожидается, что во время предстоящего визита будут рассматриваться несколько важных вопросов по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, рассказала Талия Минуллина. На повестке стоит открытие торгового представительства Татарстана в Дели. «У нас есть идея открыть торговое представительство Татарстана в Индии, — поделилась она. — Недавно оттуда вернулась большая группа представителей республики, которые подбирали под него помещение».

Власти республики намерены обсудить проведение делового форума по аналогии РОСТКИ, но с бизнесом Индии. «Глава республики Рустам Минниханов поручил создать подобную межрегиональную площадку по Индии, пока решили ограничиться Татарстан — Индия», — уточнила она. Кроме того, на повестке остается вопрос открытия консульства Индии в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханова впервые встречался с послом Республики Индия в РФ Винаем Кумаром на полях Петербургского международного экономическом форума в июне этого года. Тогда обе стороны договорились прилагать усилия для наращивания внешнеторгового оборота. «У нас небольшой торговый оборот. Я лично не понимаю, почему уровень такой низкий, учитывая, какой большой интерес представляет ваша республика. Буду прилагать все усилия, чтобы товарооборот вырос», — отмечал посол Республики Индия в РФ Винай Кумар. Глава республики согласился, что, несмотря на давнюю историю взаимоотношений, в последний год наблюдается чувствительное снижение товарооборота между Татарстаном и Индией. Объем торговли находится на уровне $160 млн. Тем временем республика заинтересована в поставках фармацевтических препаратов, текстиля из Индии, а сама настроена продвигать в Индию продукцию предприятий, развивать взаимодействие в сфере информационных технологий.

Луиза Игнатьева