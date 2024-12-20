Набиуллина: под санкциями находятся 95% активов банковского сектора России
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что под западными санкциями находятся 95% активов банковского сектора страны, однако российские банки успешно адаптировались к работе в этих условиях.
Напомним, сегодня Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре этого года.
Набиуллина объяснила, что такое решение обеспечит снижение инфляции в ближайшие кварталы.
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