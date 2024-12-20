Набиуллина: под санкциями находятся 95% активов банковского сектора России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что под западными санкциями находятся 95% активов банковского сектора страны, однако российские банки успешно адаптировались к работе в этих условиях.

Напомним, сегодня Банк России сохранил ключевую ставку в 21%, которую установили в октябре этого года.

Набиуллина объяснила, что такое решение обеспечит снижение инфляции в ближайшие кварталы.

Рената Валеева