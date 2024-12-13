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Банк России опубликовал курс валют с 14 декабря

17:49, 13.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 14 декабря
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 14 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил позиции.

Доллар убавил в цене 0,52 рубля, цена евро опустилась на 1,47 рубля, юань подорожал на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 14,01 рубля;
  • доллар — 103,43 рубля;
  • евро — 109,01 рубля.

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