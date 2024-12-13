Банк России опубликовал курс валют с 14 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 14 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепил позиции.
Доллар убавил в цене 0,52 рубля, цена евро опустилась на 1,47 рубля, юань подорожал на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 14,01 рубля;
- доллар — 103,43 рубля;
- евро — 109,01 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.