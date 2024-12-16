Биржевая стоимость какао-бобов достигла рекордного уровня в более 11 тыс. долларов за тонну

Биржевая стоимость какао-бобов достигла рекордного уровня в 11,6 тыс. долларов за тонну, что стало причиной резкого роста цен с начала года, когда они увеличились почти втрое. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На прошлой неделе стоимость сырья для шоколада увеличилась на 14,7%, а в апреле цена составила 11 тыс. долларов за тонну. Эксперты связывают ухудшение ситуации с дефицитом какао-бобов, который продолжается уже два года и ожидается, что в 2024 году он только усилится. Состояние запасов на биржах также вызывает тревогу: в ноябре запасы на Лондонской бирже снизились на 20%, а в США — на 11%.

В связи с ростом цен производители шоколада, включая российских кондитеров, были вынуждены повысить стоимость своей продукции. Прогнозы на 2024 год озвучивают возможный рост цен на 15—20%.

Кроме того, представители российских кофеен предупредили о возможном увеличении цен на кофе до 30% из-за подорожания кофейных зерен и сливок: с начала года стоимость зерен арабики возросла на 40%, а робусты — на 80%.



Анастасия Фартыгина