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Банк России опубликовал курс валют с 21 декабря

18:11, 20.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 21 декабря
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 21 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар убавил в цене 1,08 рубля, цена евро снизилась на 1,41 рубля, юань подешевел на 0,20 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,99 рубля;
  • доллар — 102,34 рубля;
  • евро — 106,54 рубля.

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