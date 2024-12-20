Банк России опубликовал курс валют с 21 декабря
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 21 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар убавил в цене 1,08 рубля, цена евро снизилась на 1,41 рубля, юань подешевел на 0,20 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,99 рубля;
- доллар — 102,34 рубля;
- евро — 106,54 рубля.
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