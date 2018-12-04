Иван Мезюхо: «Киев был заинтересован в смерти своих моряков»

Как на Керченском инциденте Порошенко делил народ Украины, а фронтмен «Океана Эльзы» набирал политические очки

Конфликт в Керченском проливе между украинскими моряками и российскими пограничниками, произошедший недавно, обострил и без того непростые отношения между Киевом и Москвой. Как и предполагалось, стороны обвинили друг друга в провокации. Естественно, последовала и реакция Запада. Крымский политолог Иван Мезюхо в новой колонке «Реального времени» разбирает сложившуюся ситуацию. Наш колумнист рассматривает вопрос в свете первых итогов после инцидента.

Керченский инцидент

Как и ожидалось, тема Крыма стала заметно чаще использоваться украинским президентом Петром Порошенко, испытывающим серьезные проблемы с рейтингом. Уровень народной легитимности главы украинского государства настолько низок, что ему приходится прибегать к административному ресурсу, пустопорожней агрессивной внешнеполитической риторике и опасным силовым провокациям. Порошенко действует как классический отчаянный украинский политик, готовый залить кровью всю страну, лишь бы остаться у руля государства, находящегося в затяжном политико-экономическом кризисе.

Конечно, украинский лидер не самостоятелен в своей антироссийской деятельности. Так, нет сомнений, что последняя провокация ВМС Украины в территориальных водах Российской Федерации была согласована с западными кураторами Порошенко. Судя по запоздалой реакции Запада на задержание Россией украинских кораблей-нарушителей, Вашингтон и Брюссель просчитывали различные варианты развития ситуации. Киев был заинтересован в смерти своих моряков, что послужило бы для украинского президента мощным поводом для мобилизации голосов националистического характера, а Запад на следующий же день ввел бы новые антироссийские санкции. Высокий профессионализм погрануправления ФСБ и Черноморского флота позволили не только пресечь провокацию украинских военных, но и провести эту операцию без жертв, хотя российские силовики имели полное право потопить украинский металлом, зашедший в территориальные воды Российской Федерации. Москва отчетливо показала Западу, что будет бороться за нерушимость своих границ, для защиты которых готова применять силу.

«Тема Крыма стала заметно чаще использоваться украинским президентом Петром Порошенко, испытывающим серьезные проблемы с рейтингом». Фото president.gov.ua



Кто стоит за провокацией ВМСУ в Керченском проливе? Трамп? Госдеп? Не исключаю того, что эта операция была проведена за спиной Дональда Трампа. Тем не менее этот инцидент позволил американскому президенту найти надуманный повод, чтобы не встречаться с российским лидером на саммите G20, что выставляется Киевом как «перемога» над «страной-агрессором». О том, что глава Белого дома отменил встречу с Путиным из-за внутриамериканской политической конъюнктуры, украинские СМИ умалчивают.

По большому счету, Порошенко не волнует судьба членов экипажей судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Он использовал военных моряков для продавливания в парламенте решения о частичном военном положении. Рада встретила украинского лидера свистом, матом и бранью. Я ничуть не преувеличиваю. В Сети есть запись трансляции внеочередного заседания украинского парламента, на которой красноречиво запечатлено истинное отношение народных депутатов Украины к лидеру государства.

Введя военное положение преимущественно на юго-востоке страны, Порошенко в очередной раз разделил свой народ на «правильных» и «не правильных», тем самым усугубив множественные разломы внутри украинского общества, что его мало заботит. Нельзя исключать того, что политическая команда Порошенко уже разработала сценарий новой провокации, которая станет поводом для полного введения правового режима военного положения в части регионов страны, что позволит Петру Алексеевичу приобрести диктаторские полномочия на этих территориях, которые он может использовать для запугивания политических конкурентов накануне президентских и парламентских выборов. Он прекрасно понимает, что жители юго-востока, среди которых немало сторонников налаживания отношений с Россией, не проголосуют за него, поэтому перед ним стоит задача раздробить этот электорат, а еще лучше — маргинализировать его. Так как украинскому лидеру не удалось ввести военное положение во всей стране на 60 дней, чтобы и вовсе отменить президентские выборы, он будет максимально использовать 30-дневный срок этого правового режима для своих PR-целей.

«Инцидент позволил американскому президенту найти надуманный повод, чтобы не встречаться с российским лидером на саммите G20». Фото kremlin.ru

По стопам Порошенко

Ради объективности стоит сказать, что не только Петр Порошенко пиарится на крымской тематике. Недавно лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вдруг рассказал о том, что был на полуострове во время Крымской весны. Почему украинский певец и потенциальный кандидат в президенты страны не вспоминал об этом раньше? Почему включает уже изрядно заезженную крымскую пластинку именно накануне выборов? Возможно, вскоре мы узнаем ответы на эти вопросы. Пока же очевидно, что США окончательно не определились, кому из кандидатов в президенты они окажут максимальное содействие.

Крымский темник

Наверняка темник администрации Порошенко в ближайшее время будет содержать ряд крымских инфоповодов. Среди них — очередные антикрымские выступления украинского президента на сессии Генассамблеи ООН, вопрос возвращения скифского золота из Нидерландов в Крым, тема обмена гражданами с Российской Федерацией.

«Недавно лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вдруг рассказал о том, что был на полуострове во время Крымской весны». Фото vk.com

Голос Крыма

В это же время, несмотря на массированную антикрымскую пропаганду в иностранных СМИ, голос Крыма все же прорывает пропагандистские кордоны. В конце ноября крымские общественники выступили с докладом о дискриминации жителей Республики Крым на 11-й сессии форума ООН. Регион продолжают посещать многочисленные иностранные делегации, развиваются международные торговые связи. Реальность разительно отличается от фейков Киева о полуострове. Время, когда Запад начнет объективно смотреть на процессы, происходящие в Крыму, еще не наступило. Собственно говоря, крымчане и не нуждаются в чьих-либо оценках. Республика готовится отметить пятилетие в составе России.

Накануне этой юбилейной даты украинский лидер может пойти на очередную силовую провокацию как по крымскому, так и по донбасскому направлению. Киев не скрывает связей с экстремистами. Так, глава украинского МИД Павел Климкин недавно заявил, что Киев использует экстремистов из запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» как своих неофициальных дипломатов на полуострове. Видимо, силовым органам России надо поблагодарить главу внешнеполитического ведомства соседнего государства за наводку…

Иван Мезюхо