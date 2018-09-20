Иван Мезюхо: «Киеву все сложнее кормить собственных граждан антикрымской пропагандой»

Как власти Украины пытаются заработать политические очки на «крымской теме»

В информационном пространстве Украины существует свой Крым, далекий от того, что есть на самом деле, отмечает политолог Иван Мезюхо. В колонке, написанной для «Реального времени», эксперт обращает внимание на то, как в соседней стране нарастает антироссийская риторика в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году. При этом наш колумнист считает, что население уже устало от пустых обещаний и коррупции киевских чиновников.

Без Крыма никак

Страна-соседка не унимается и продолжает заявлять о своих притязаниях на Крым. Ритуальные заявления Украины по крымской тематике делаются политиками этого государства, несмотря на то что Запад фактически смирился с российским статусом полуострова. Усталость украинского общества от темы Крыма также не останавливает местных политфункционеров от производства антикрымских заявлений. А что же им еще делать? Успехов в экономике не наблюдается, социальная политика в стране находится на нуле, общество деморализовано, чиновники погрязли в коррупции, на востоке страны война, а уровень бандитизма приближается к лихим девяностым.

Анализируя заявления украинских чиновников и политических экспертов Петра Порошенко за последние месяцы, можно прийти к выводу, что тема Крыма будет обязательно подниматься лидером украинского государства и его командой в ходе предстоящей президентской и парламентской избирательной гонки. Видимо, без Крыма им не обойтись. И все равно, что тема заезженная, зато проверенная и частично эффективная: анализ последних действий украинского лидера позволяет предположить, что Петр Алексеевич в ходе грядущих выборов делает частичную ставку на активное националистическое меньшинство, не подверженное абсентеизму и принимающее на ура враждебные заявления главы государства в отношении Крыма, Донбасса и России…

«Тема Крыма будет обязательно подниматься лидером украинского государства и его командой в ходе предстоящей президентской и парламентской избирательной гонки». Фото finance.liga.net



Фейк на фейке сидит, и фейком погоняет

Уже сейчас Украина не упускает лишней возможности для производства фейков о Крыме. Сложившаяся ситуация с загрязнением воздуха в крымском городе Армянске стала поводом для украинских политиков напомнить о себе. Так, руководитель запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров в интервью СМИ и на просторах социальной сети Facebook заявил о каких-то боевых отравляющих веществах, якобы спрятанных на заводе «Крымский титан», который, к слову, является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы.

Экс-крымчанин, естественно, не упомянул о том, что причиной выброса химвеществ в атмосферу, по данным СМИ, стали испарения содержимого кислотонакопителя (на территории завода), значительно обмелевшего за последние годы из-за перекрытия Киевом Северо-Крымского канала. Рефат Абдурахманович, видимо, так увлекся антикрымской риторикой и вдохновился «делом Скрипалей», что предложил с высокой трибуны Верховной Рады Украины направить в Армянск представителей ОЗХО… Этому политику надо срочно определяться: по спискам какой из партий идти в новый созыв парламента. Возможно, именно поэтому он действует по принципу «больше пиара, хорошего и разного»…

Голос Крыма в Варшаве

Несмотря на то что на минувшей неделе на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве представители украинской делегации мешали выступать представителям Крыма, голос крымчан все же прозвучал на дискуссионных площадках. Представители крымских СМИ все же смогли озвучить свое видение ситуации в Крыму. В составе же украинской делегации была своя крымчанка, бывшая жительница полуострова, ныне первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. Нет необходимости объяснять, на каких позициях стоит украинская чиновница в отношении полуострова.

«Несмотря на то что в этот вторник на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Варшаве представители украинской делегации мешали выступать представителям Крыма, голос крымчан все же прозвучал на дискуссионных площадках». Фото politnavigator.net

В информационном пространстве Украины существует какой-то свой Крым, далекий от того, что есть на самом деле и успешно развивается в составе Российской Федерации уже более 4 лет. Украинские делегаты уже не первый год неадекватно реагируют на присутствие крымчан на дискуссионных площадках ОБСЕ. С самого начала мероприятия было понятно, что участие крымчан в конференции будет сопровождено некорректным поведением украинской делегации.

Деньги осваиваются

Еще одним подтверждением того, что крымская тематика будет использоваться в ходе грядущих выборов на Украине, стала новость о том, что украинская прокуратура несуществующей Автономной Республики Крым и украинская «крымская» полиция установили анкетные данные 900 участников Народного ополчения Республики Крым. Кроме того, вскоре Украина будет продвигать в ООН новую антикрымскую резолюцию, а упомянутое выше Министерство информационной политики Украины уже работает над так называемой «Стратегией информационной реинтеграции Крыма».

Финансирование виртуальных «крымских» органов власти на Украине похоже на коррупционный проект украинских чиновников. Бумажная работа в разгаре, деньги осваиваются. В отсутствие реальных побед украинской власти над бедностью и коррупцией, киевские пропагандисты накануне выборов не забудут сказать пару слов о российском Крыме, Донбассе и в целом о России. Несмотря на то что Киев периодически закрывает часть КПП на государственной границе с российским Крымом, в сравнении с 2014 годом наблюдается рост числа украинских туристов, отдыхающих на полуострове. Киеву все сложнее кормить собственных граждан антикрымской пропагандой. Правда о Крыме неизбежно дойдет и до Украины, и до Запада.

Иван Мезюхо