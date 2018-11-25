Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России

Фото: ru.wikipedia.org / Ministry of Defense of Ukraine

Три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье, 25 ноября, незаконно пересекли российскую государственную границу и зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

В Пограничном управлении ФСБ России по Крыму уточнили, что это произошло в 7 утра.

В настоящее время они продолжают движение к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей, передает RT.

Ранее сообщалось, что в Азовское море после ремонта вернется украинский пограничный сторожевой корабль 205П BG-32 «Донбасс», который называют «одной из самых мощных единиц украинских сил».