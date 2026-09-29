Суд заочно арестовал Дудя* по делу об оправдании терроризма

Срок начнет действовать после его передачи правоохранителям, экстрадиции в Россию или задержания на территории страны

Фото: скриншот из видео «Вика и Вадим Цыгановы, которые поддерживают армию России / вДудь» с канала «вДудь»*

Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест журналиста и блогера Юрия Дудя* по делу о пропаганде и оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает «Интерфакс».

Суд постановил заключить Дудя* под стражу на два месяца. Срок начнет действовать после его передачи правоохранителям, экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или его пропаганда с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии.

Напомним, в апреле 2022 года Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов. В ноябре мировой судья Басманного района заочно приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента. 23 сентября 2026 года Росфинмониторинг включил блогера в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Алсу Сабирзанова