Суд заочно арестовал Дудя* по делу об оправдании терроризма
Срок начнет действовать после его передачи правоохранителям, экстрадиции в Россию или задержания на территории страны
Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест журналиста и блогера Юрия Дудя* по делу о пропаганде и оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает «Интерфакс».
Суд постановил заключить Дудя* под стражу на два месяца. Срок начнет действовать после его передачи правоохранителям, экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или его пропаганда с использованием интернета). Ему грозит до 7 лет колонии.
Напомним, в апреле 2022 года Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов. В ноябре мировой судья Басманного района заочно приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от обязанностей иноагента. 23 сентября 2026 года Росфинмониторинг включил блогера в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Справка
* Признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом
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