Трамп прошел мимо Путина на G20

Президент США Дональд Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

Затем главы государств «двадцатки» направились в зал первого пленарного заседания. Во время до пленарного заседания Трамп держался в отдалении от Путина. Путин шел одним из первых, на отдалении от него.

Согласно рассадке на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга. Между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру, сообщает «Интерфакс».



Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.