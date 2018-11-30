Трамп прошел мимо Путина на G20
Президент США Дональд Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.
#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional «class photo» group shot
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— Globalnews.ca (@globalnews) 30 ноября 2018 г.
Затем главы государств «двадцатки» направились в зал первого пленарного заседания. Во время до пленарного заседания Трамп держался в отдалении от Путина. Путин шел одним из первых, на отдалении от него.
Согласно рассадке на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга. Между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру, сообщает «Интерфакс».
Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.ОбществоВласть
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