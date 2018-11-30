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Трамп прошел мимо Путина на G20

19:57, 30.11.2018
Трамп прошел мимо Путина на G20
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп прошел мимо российского лидера Владимира Путина на фотографировании лидеров G20 в Буэнос-Айресе.

Затем главы государств «двадцатки» направились в зал первого пленарного заседания. Во время до пленарного заседания Трамп держался в отдалении от Путина. Путин шел одним из первых, на отдалении от него.

Согласно рассадке на первом пленарном заседании G20 президенты России и США будут сидеть достаточно далеко друг от друга. Между ними места отведены наследному принцу Саудовской Аравии, президентам ЮАР, Турции и британскому премьеру, сообщает «Интерфакс».

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.

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