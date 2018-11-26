В Верховной раде Украины выступили против введения военного положения в стране

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий выступил против инициативы президента страны Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

«Это чистая провокация. Своего сына Петр Порошенко никогда бы на эту лодку не посадил и не послал в конфликт. Это меня возмущает больше всего. У меня три сына, двое совершеннолетние. Они не воюют на Донбассе. Пускай сначала пойдут дети Порошенко, Турчинова. Всех, которые кричали: «Если пуля в лоб, то пуля в лоб». Я категорически против провокаций, которые устраивает нынешняя власть. Вопрос Крыма и Донбасса надо решать за столом переговоров, а не пытаться решать чужими жизнями», — приводит его слова «Политика Сегодня».

На вопрос о том, почему украинские пограничники не стреляли в ответ по российским кораблям, он ответил, что «нашей власти нужны были жертвы».

«Чтобы американское телевидение показало картинку конфликта. Мы же видим, как постоянно Порошенко плачет по погибшим. Там не его дети гибнут. Своему сыну в бюджете он выделил самую большую субвенцию на Винницкий округ. А другие дети, смелые патриоты, пусть едут и погибают. Там по сценарию было нужно, чтобы русские погранцы потопили корабли, и тогда бы мы развернули истерику: убивают, режут, хлопцы гибнут! У Порошенко был бы повод ввести военное положение», — сказал Балицкий.



По его словам, все «пошло не по его сценарию», так как корабли пришвартовали и люди не погибли, а «ему и его заокеанским спонсорам нужна была кровь».

«Почему Россия, построив мост, будет подпускать к нему какие-то непонятные корабли? А если они с взрывчаткой идут. Погибнут люди. Реакция [России] понятна. Пустили камикадзе, которые должны были стать сакральной жертвой. Другого логического объяснения я не нахожу. Зарвавшемуся президенту в канун выборов нужно ввести военное положение и сорвать выборы, — заключил депутат.

Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков.

Позже украинский лидер объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, а на 30. Это делается для того, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.