Сенат США осудил действия России в Керченском проливе

Резолюция, принятая единогласно, призывает к немедленному возвращению кораблей ВМС Украины и освобождению задержанных военнослужащих



Сенат Конгресса США принял единогласно резолюцию с осуждением действий России в связи с событиями в Керченском проливе.

«Принята резолюция Сената 709, осуждающая провокационные действия России в Керченском проливе против украинских ВМС», — передает ТАСС.

Отмечается, что в документе содержится «призыв к немедленному возвращению кораблей и освобождению заключенных». При этом у резолюции «почти 50 соавторов в Сенате», в котором насчитывается 100 мест.

Резолюции Конгресса носят декларативный характер и необязательны к выполнению.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выступил за разрыв дипломатических отношений с Москвой.

Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией», связанной с выборами президента Украины.