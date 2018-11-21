Родители пожаловались, что в театре кукол «Экият» нет татарских новогодних представлений

Татарский государственный театр кукол «Экият» не включил в афишу новогодние представления на татарском языке. На это татаро-язычные родители пожаловались в своем открытом письме министру культуре Татарстана Ираде Аюповой.

«Объединение татароязычных родителей с удивлением изучило афишу Татарского государственного театра кукол «Экият» на следующий месяц. Наше изумление велико, поскольку мы не нашли ни одного татарского спектакля, который будет ставиться перед Новым годом и во время новогодних каникул. Более того, после 5 декабря мы не нашли в программе вообще ни одного татарского спектакля (афиша открыта до 8 января). Получается, что в столице Татарстана в новогодние праздники не будет ни одного представления на татарском языке?» — пишут татароязычные родители.

Они считают, что грубо нарушается закон о государственных языках, а театр кукол «Экият», деятельность которого находится в ведении татарстанского Минкульта, остается равнодушным к одному из государственных языков.

Родители попросили Ираду Аюпову поскорее принять меры и включить в репертуар театра татарские представления, которые будут идти в новогодние каникулы.

«Нельзя согласиться с руководством театра, которое утверждает, что к татарским спектаклям интереса нет. Считаем, что театру кукол «Экият» стоит задуматься о более качественном пиаре, более активном участии в татарских мероприятиях, поиску способов для привлечения татароязычных детей и их родителей», — пишут в письме татароязычные родители.

Ранее сообщалось, что в Казани откроют трехъязычную школу, где обучение будет вестись в том числе на татарском языке.