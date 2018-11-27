«Татарстанских специалистов переманивают предприятия Москвы и Петербурга»

Победители регионального этапа WorldSkills «сгруппировались» перед российским чемпионатом

Фото: Ринат Назметдинов

Почти тысяча юношей и девушек приняла участие в проходящем в Татарстане региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills), на проведение которого был затрачен не один миллиард рублей. Два этапа чемпионата уже завершены, а соревнования третьего, завершающего пройдут на следующей неделе, с 5 по 7 декабря. После чего победители регионального чемпионата, вошедшие в республиканскую сборную команду, сразу же приступят к подготовке к финалу Национального чемпионата WorldSkills, который состоится в мае будущего года. Подробности с пресс-конференции, на которой министр образования РТ Рафис Бурганов и гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин рассказали о достижениях молодых татарстанских профессионалов и особенностях организации чемпионата, — в материале «Реального времени».

Промежуточный итог



«Отчет» о соревнованиях WorldSkills татарстанский Минобраз подготовил досрочно — по итогам двух основных этапов. Соревнования завершились по 78 профессиональным компетенциям в основной возрастной группе (от 16 до 22 лет) и по 50 компетенциям — в младшей («WorldSkills Юниоры»). В качестве судей на них выступали 997 экспертов из Москвы, Петербурга, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга, Кемерово, Комсомольска-на-Амуре, Оренбурга, Перми, Самары и Башкортостана. А в число победителей вошли почти триста казанцев — 170 участников WorldSkills и 117 юных чемпионов из младшей группы.

Соревнования проходили на пяти «профильных» площадках — в МВЦ «Казань Экспо», Казанском строительном колледже, Межрегиональном центре компетенций (на базе Казанского техникума информационных технологий и связи), Международном колледже сервиса и в Казанском педагогическом колледже.

Как сообщил Рафис Бурганов, с 5 по 7 декабря в рамках Международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань» на площадке ВЦ «Казанская ярмарка» участники WorldSkills будут соревноваться еще по пяти компетенциям, а юниоры — по трем.

Рассказывая о техническом оснащении чемпионата, Рафис Бурганов заметил, что ко всему оборудованию организаторы чемпионата предъявляют жесточайшие требования. Фото Максима Платонова



Условия соревнования диктует демоэкзамен

Министр образования подчеркнул особое значение чемпионата WorldSkills в свете тенденций современного среднего образования:

— Мы ведь только недавно перешли к демоэкзаменам — это совершенно другая специфика сдачи экзаменов по новым правилам… Одно дело, когда ты просто рассказываешь, как устранить неисправность, а другое дело — ты не сдашь экзамен, пока ее не устранишь физически… Поэтому нам бы очень хотелось побыстрее оснастить все наши учреждения среднего профессионального образования, ресурсные центры. 31 мы уже оснастили, а всего их 37…

Рассказывая о техническом оснащении чемпионата, Рафис Бурганов заметил, что абы на чем соревноваться в рамках WorldSkills не разрешается — ко всему оборудованию организаторы чемпионата предъявляют жесточайшие требования.

Неслучайно в застройке и оснащении конкурсных площадок оборудованием приняли участие «стратегические» татарстанские предприятия. СП «Форд Соллерс» поставлял оборудование для соревнований по кузовному ремонту, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, ООО «ТТС-Групп» — для окраски автомобилей, а также ремонту и обслуживанию легковушек, АО ПО «ЕлАЗ» — для окраски автомобилей и обслуживания тяжелой техники. ПАО «КАМАЗ» — для обслуживания кузовной техники, ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАНЕКО» — для лабораторного химического анализа, ПАО «Татнефть» — для изготовления прототипов, в области полимеханики и автоматизации, реверсивного инжиниринга и геодезии. Казанский вертолетный завод — для реверсивного инжиниринга, сборки авиационной техники и обработки листового металла. ООО «Ак Таш» — для кирпичной кладки. А «Технониколь» — для кровельных работ.

В застройке и оснащении конкурсных площадок оборудованием приняли участие «стратегические» татарстанские предприятия. Фото Рината Назметдинова

«Деньги трудно подсчитать»

От прямого ответа на вопрос корреспондента «Реального времени», в какие суммы предприятиям и республиканскому бюджету обошлось обустройство площадок для проведения соревнований, Рафис Бурганов ушел. По его словам, подсчет расходов, во-первых, еще не завершен, а во-вторых, его вообще трудно произвести — трудно даже разграничить затраты бюджета и предприятий:

— Я, может быть, скажу размыто, потому что все цифры собрать невозможно. Оборудование и станки предоставляются предприятиями бесплатно, в порядке шефской помощи, но она довольно условна, потому что эти ребята потом приходят на эти же предприятия, и предприятия заинтересованы в том, чтобы они соревновались на том оборудовании, которое молодые специалисты впоследствии увидят на рабочих местах. Это касается и «Форд Соллерса», и КАМАЗа, и многих других предприятий, которые предоставляют оборудование в различных формах — где-то сдается в аренду, где-то — на ответственное хранение…

Теперь тренировки — главное. Но не это главное!

Генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин, в свою очередь, рассказал, как будет в ближайшее время складываться судьба финалистов регионального чемпионата WorldSkills. Оказалось, из них в основном будет сформирована татарстанская команда, которой доверят защищать честь республики на национальном чемпионате WorldSkills, который пройдет в Казани в мае будущего года на базе МВЦ «Казань Экспо». Это делается по примеру прошлого сезона, когда в региональную команду вошли 66 участников, 46 из которых были участниками регионального чемпионата, 25 заняли в нем первые места по своим компетенциям, а еще 20 членов команды завоевали на региональном чемпионате серебро и бронзу.

В новую сборную войдут 279 молодых профессионалов — 211 в возрасте 16—22 лет и 68 юниоров. Они будут участвовать в соревнованиях по 128 компетенциям (78 компетенций WorldSkills и 50 — «WorldSkills Юниоры»). Команда на треть состоит из девушек.

Жизнь членов региональной команды WorldSkills на ближайшие полгода расписана не по дням, а по часам: они будут непрерывно совершенствовать профессиональные и надпрофессиональные навыки (последние, так называемые Soft Skills, как пояснил Эмиль Губайдуллин, сводятся к умению сосредоточиться, правильно организовать свое рабочее место и свою работу так, чтобы не затрачивать даже доли секунды рабочего времени на лишние телодвижения).

Жизнь членов региональной команды WorldSkills на ближайшие полгода расписана не по дням, а по часам. Фото Рината Назметдинова

— Но участие в соревнованиях, даже все более высокого ранга, не должно быть самоцелью. Как в жизни реализуют свои достижения на соревнованиях наши участники WorldSkills? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— WorldSkills — ярмарка вакансий для работодателей, каждый из них заинтересован заполучить более квалифицированного работника, — заметил Рафис Бурганов и заверил, что в Татарстане предприятия охотнее берут на работу победителей конкурсов, а их растущая квалификация определяет рост зарплаты, обусловленной трудовыми контрактами с работодателями.

— Наших специалистов переманивают предприятия Москвы и Петербурга, — дорисовал радужную картину Эмиль Губайдуллин. — А некоторые победители WorldSkills уже стали не просто рабочими — получили руководящие должности на своих предприятиях.