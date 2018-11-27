В соревнованиях этапа WorldSkills в Татарстане приняли участие почти 1 тыс. человек

В соревнованиях по 128 компетенциям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), проходившем на 37 соревновательных площадках республики с 14 по 23 ноября, приняли участие 958 конкурсантов и 997 экспертов. Об сообщили на брифинге в Кабинете министров РТ.

Чемпионом по количеству мастеров в возрасте 16—26 лет стала Казань — в столице нашлось 170 молодых профессионалов. Следом за ней со значительным отставанием идут Набережные Челны (32), Альметьевск (16) и Нижнекамск (11).

Отмечается, что среди юниоров — школьников и студентов колледжей — также лидируют казанцы: 117 победителей.

Ранее сообщалось, что на инфраструктуру чемпионата рабочих профессий WorldSkills в Казани планируется выделить 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.