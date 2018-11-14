WorldSkills впервые в «Казань Экспо»: татарстанцы демонстрируют профессиональное мастерство
Республиканский чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) открылся в среду на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо», общее число участников — более 2 тыс. человек. Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи поблагодарил Казань, республику и руководство «Казань Экспо» и обратился к участникам регионального мероприятия с напутствием. За открытием чемпионата наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
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