В Татарстане стартовала подготовка сборной к WorldSkills

В Казани начинается подготовка татарстанской сборной к участию в российском чемпионате WorldSkills. Соревнования пройдут в столице РТ 20—24 мая 2019 года.



Свое участие в чемпионате уже подтвердили все 85 российских регионов, сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Ожидается, что в соревнованиях, которые будут проходить на базе МВЦ «Казань Экспо», примут участие 1,4 тыс. конкурсантов, соревнования пройдут по 88 компетенциям в основной и по 48 компетенциям в юниорской группе. Оценивать мастерство будут 1,25 тыс. экспертов.

Ранее сообщалось, что в соревнованиях по 128 компетенциям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) приняли участие 958 конкурсантов и 997 экспертов.