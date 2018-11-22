National Geographic поведает миру о Татарстане, а «Иннополис» ищет резидентов в Лондоне

Лилия Галимова представила позицию и планы казанского Кремля по актуальным направлениям

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов готовится к двухдневному визиту в Великобританию. Также в планах у казанского Кремля — сотрудничество с американским телеканалом National Geographic, холдинг мог бы рассказывать о туристическом потенциале Татарстана. Об этих и других темах недели рассказала на традиционном еженедельном брифинге Лилия Галимова. Подробности — в материале «Реального времени».

Поездка в Великобританию

Официальную повестку Лилия Галимова начала с предстоящего двухдневного визита Рустама Минниханова в Великобританию: «Ожидается встреча с татарской общиной Великобритании. Затем Рустам Нургалиевич, один из немногих глав российских субъектов, примет участие в Российско-британском бизнес-форуме. Делегация Татарстана приезжает уже второй год, основная цель — привлечь британский бизнес. После этого ожидается встреча со старшим вице-президентом National Geographic. Компания, объединяющая СМИ мирового класса, имеет многолетний опыт создания цифрового туристического контента, экспертные решения по развитию мировых медиабрендов. В ходе встречи с руководством планируется обсудить сотрудничество с холдингом с целью продвижения туристического потенциала республики через ресурсы этой компании. Запланирована встреча с руководством сельскохозяйственной компании Hands Free Hectare — это первый в мире проект, где не используется человеческий труд. ОЭЗ «Иннополис» заинтересована в таком резиденте, будут обсуждаться возможности локализации», — перечислила Галимова.

В плане также встреча с руководством частного инвестиционного холдинга United Green Group, который планирует построить крупнейший в России завод по производству заменителя грудного молока. В качестве места размещения компании будет предложен именно Татарстан. Кроме того, делегация Татарстана встретится с руководством компании Househam, которая занимается производством самоходных прицепных опрыскивателей. Будет поднят вопрос по локализации производства в республике и созданию сервисного центра. Одна из последних встреч — с генеральным директором VisitBritain, британского центра по туризму. «Будет обсуждаться возможность получения опыта, чтобы популяризировать Татарстан как крупный туристический центр России», — заметила Галимова.

«Он приступил к работе, работает, все замечательно», — прояснила Галимова. Фото Максима Платонова

Инфаркта не было

На днях в одном из СМИ появилась информация о том, что премьер-министр республики Алексей Песошин перенес инфаркт. Сегодня на брифинге Лилия Галимова опровергла эту информацию. «Мы видели публикацию в одном отдельном СМИ, немного удивлены, что используется фактура со ссылкой на какие-то собственные источники. Есть понятие журналистской этики, не совсем понимаю, почему такие формулировки были выбраны в этом тексте. Алексей Валерьевич был в отпуске, сегодня вышел на работу. В 9 утра состоялось одно совещание, в 10 — другое, наверное, уже завершилось. Он приступил к работе, работает, все замечательно», — прояснила Галимова.

Производство бензина

Был проявлен интерес к ТАНЕКО, в частности, к тому, когда будет долгожданный запуск производства бензина. «Мы отслеживаем вопрос в той части, что докладывают по ситуации. По срокам, когда планируется запуск, лучше к ним, к ТАНЕКО, обратиться», — считает представитель казанского Кремля.

Что касается прошедшего Татарстанско-индийского биофармацевтического форума, то Галимова затруднилась назвать конкретные договоренности по его итогам. «Это лучше уточнить у Минздрава. Рустам Минниханов уже летал в этом году с большой делегацией в Индию, одним из пунктов был вопрос медицины, я с этой трибуны рассказывала об интересе с нашей стороны к медицине в Индии. Это продолжение тех контактов», — заметила Галимова.

Галимова прокомментировала и тему создания новой судоходной компании в Татарстане. Фото Олега Тихонова

Новая судоходная компания

Галимова прокомментировала и тему создания новой судоходной компании в Татарстане. «Безусловно, республика заинтересована в появлении подобных компаний, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ будет оказывать всю необходимую поддержку со своей стороны для развития этого проекта. Что касается денег, не готова назвать. Хочу напомнить, я не отвечаю за работу всех министерств. С точки зрения самого факта, что профильное министерство занимается направлением, это да, такое решение есть», — подтвердила Лилия Галимова.

На брифинге подняли вопрос чистоты воздуха в Казани, в октябре отмечалось превышение ПДК по некоторым примесям. «Безусловно, президенту докладывают, он отслеживает публикации, которые появляются в СМИ, очень много информации в том числе оттуда черпаем, узнаем. Ему профильное министерство оперативно докладывает ситуацию, эта информация запрашивается», — ответила представитель казанского Кремля.

Прояснила она, есть ли беспокойство у президента по этому поводу. «Беспокойство в том плане, что если есть какие-то серьезные риски, чтобы министерство принимало необходимые меры. Его тема интересует, и ему оперативно по ней докладывают. Минэкологии давало развернутую информацию», — подытожила Галимова.