Татарстанско-индийский фармфорум: битва за инвестора, спор о субстанциях и аюрведа

Набережные Челны, Зеленодольск и другие муниципалитеты борются за право разместить на своей территории индийское фармпроизводство

Фото: Максим Платонов

О планах создания совместного производства говорили сегодня участники Татарстанско-индийского биофармацевтического форума. За право разместить на своей территории индийское предприятие по выпуску эффективных и недорогих фармацевтических субстанций уже борются два района республики. За обсуждением перспектив международного бизнес-сотрудничества в области фармации следил корреспондент «Реального времени».

Девиз: «Выгодно и эффективно»



Проходящий сейчас в Казани Татарстанско-индийский биофармацевтический форум — прямое следствие полугодовой давности визита в Индию президента Татарстана. Ознакомившись с достижениями индийской фарминдустрии в штатах Андхра-Прадеш и Телангана, Рустам Минниханов проявил живой интерес к развитию индийского фармацевтического кластера и счел эту область привлекательной для сотрудничества. Форум в Казани стал следующим шагом к достижению практической цели — воссозданию в России производства лекарств по полному циклу.

Индийскую сторону на форуме представляют руководители фармкомпаний — членов Совета по продвижению экспорта индийской фармацевтики Pharmexil. Как подчеркнул в своем выступлении гендиректор Pharmexil Рави Удай Бхаскар, индийские препараты представляют особый интерес для российского потребителя, поскольку они сочетают в себе высокое качество и доступную цену: «Если лечение в Индии стоит тысячу долларов, то лечение аналогичного заболевания в соседней Австралии может стоить уже десятки тысяч».

Алексей Созинов выразил готовность не только развивать научное сотрудничество с индийскими учеными, но и ввести в программу обучения ориентированный на потребности будущих индийских медиков курс аюрведической медицины



Замминистра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев, говоря о планах сотрудничества с индийскими фармацевтами, указал, что они выходят далеко за рамки размещения на территории РТ индийскими предприятиями производств фармацевтических субстанций, в числе приоритетов также совместная разработка и производство на территории Татарстана инновационных лекарственных препаратов и образовательные проекты. А ректор КГМУ Алексей Созинов, отметив, что в медуниверситете уже обучаются индийские студенты, выразил готовность не только развивать научное сотрудничество с индийскими учеными, но и ввести в программу обучения ориентированный на потребности будущих индийских медиков курс аюрведической медицины — правда, в отдаленном будущем.



«Будьте проще, и мы к вам потянемся»

По словам господина Бхаскара, Индия, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров лекарств-дженериков, к сожалению, недостаточно представлена на российском рынке. Экспортный рынок страны в настоящее время вырос до $17 млрд в год, однако на страны СНГ, включая Россию, приходится ничтожная для экспорта доля — немногим больше четырех процентов.

Индия, дал понять представитель Pharmexil, серьезно заинтересована развивать экспорт в страну, где население, и особенно старшее поколение, традиционно доверяет качеству индийских лекарственных препаратов, а также локализовать в ней свои фармпроизводства. Однако для того, чтобы это произошло, заявил Рави Удай Бхаскар, необходимо решить ряд проблем, в том числе организационных. Одна из главных задач сегодня — упростить для индийских фармацевтов регистрационные процедуры на российском рынке. Как сообщил «Реальному времени» источник в республиканском Минпромторге, работа в этом направлении представителями Татарстана уже ведется.

По словам господина Бхаскара, Индия, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров лекарств-дженериков, к сожалению, недостаточно представлена на российском рынке

К приходу инвесторов готовы

После заявления господина Бхаскара, что крупная индийская фармкомпания Hetero Labs уже присутствует в Татарстане, а компания Aurobindo Pharma думает об открытии производства в республике, представители двух районов республики выложили свои козыри в пользу того, чтобы индийские инвесторы выбрали именно их территорию.

— Очень важно правильно выбрать место размещения [производства], — начал с многозначительного намека заместитель мэра Набережных Челнов Ильдар Тимергалиев и изложил плюсы выбора в пользу Камской агломерации: большое и хорошо обученное население, близость международного аэропорта «Бегишево», железнодорожных транспортных узлов, федеральной трассы М-7, готовые коммуникации, подведенные к ожидающим инвесторов земельным участкам, пятилетние налоговые преференции по налогам на имущество и землю… Даже про развитые гостиничный бизнес и общепит не забыл:

— Экспатрианты из Германии и Китая, которых у нас очень много, могут подтвердить, что здесь жить и работать комфортно!

А потом добавил: чтобы воспользоваться приятными преференциями, инвестор тоже должен постараться — в первый год вложить в предприятие не менее $ 83 тыс. и создать не менее 20 рабочих мест, а всего инвестировать в проект не менее $ 830 тыс. и создать не менее 30 рабочих мест.

— Статус территории опережающего экономического развития — ТОСЭР — имеют не только Набережные Челны, но и Зеленодольск, а преференции там практически такие же, но рядом Казань, — заметил Алексей Савельчев и предоставил слово представителю Зеленодольской райадминистрации. Оказалось, что в Зеленодольском районе инвестору под фармпроизводство предлагают на выбор две площадки — «Волну» либо Свияжский логоцентр…

Затем гендиректор АО «Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов представил в качестве базовых для размещения производства собственные площади:

— У нас имеются все лицензии на производство субстанций и готовых препаратов — на все, за исключением инъекций… Мы готовы к сотрудничеству и контрактному производству!

И в заключение гендиректор созданного в апреле этого года для адресного привлечения и размещения резидентов на территории республики ООО «Фарммедполис» Альберт Гайфуллин продемонстрировал индийским гостям возможности своей площадки, на которой инвестор может выбрать участок и не отходя от монитора компьютера.

…Позже, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Рави Удай Бхаскар заметил, что выбор конкретного адреса производства зависит не от представителей Совета по продвижению экспорта индийской фармацевтики Pharmexil, а от решений, принимаемых на правительственном уровне.

Алексей Савельчев указал, что планы сотрудничества выходят далеко за рамки размещения на территории РТ индийскими предприятиями производств фармацевтических субстанций – в числе приоритетов также совместная разработка и производство на территории Татарстана инновационных лекарственных препаратов и образовательные проекты

«Все зависит от стандартов»

Экспертом «Реального времени» в вопросе о том, много ли выиграют конечные потребители — пациенты — от татарстанско-индийского сотрудничества в области фармацевтики, выступил бывший торговый представитель одной из индийских фармкомпаний в Татарстане Николай Долгов:

— Есть разные стандарты качества лекарственных препаратов и субстанций — международные, российские, индийские. Самые высокие стандарты — в Европе и США, в Индии и в России они ниже и тоже различаются. В Индии производят в основном лекарства-дженерики, и не первой линии. Низкие стандарты для внутреннего индийского рынка, так же, как и достаточно лояльные цены на внутреннем рынке лекарств, кстати, объяснимы, ведь огромное население страны надо лечить… И когда мы говорим о выгоде размещения в Татарстане индийских фармацевтических предприятий для пациентов, надо в первую очередь понимать, по каким стандартам эти предприятия будут у нас работать. Полагаю, они будут работать не по тем стандартам, которые в Индии применяются для внутреннего рынка.

А главный интерес для Татарстана представляет, по мнению эксперта, не индийское производство лекарств, а производство лекарственных субстанций:

— «Штамповать» таблетки из готовых субстанций может кто угодно. А вот индийские и китайские субстанции для их производства закупают даже европейские предприятия, где требования к качеству очень высоки! В общем, и тут все зависит от стандартов, но это направление, на мой взгляд, куда более интересно, чем производство готовых лекарств.

«То, что на Татарстанско-индийском биофармацевтическом форуме говорилось о совместных исследованиях и разработках, — это хороший знак. Это сдвиг приоритетов к началу цепочки», — отмечают эксперты



Но и производство индийских лекарственных субстанций на татарстанской земле, полагает владелец татарстанской аптечной сети «Рациола» Сергей Андреев, не может стать той самой отправной точкой, с которой удастся открыть новую страницу в возрождении российской фармацевтической промышленности. По его мнению, проблема куда глубже.

— Лекарственная цепочка начинается с лабораторий, а не с производства субстанций, — пояснил Андреев свою точку зрения «Реальному времени». — Вначале создаются химические формулы, а по ним — субстанции и затем таблетки. Создание формул — дорогостоящее предприятие, и вряд ли индийские партнеры будут делиться с нами этими формулами. Но сейчас общепринятой практикой стало объединение компаний для финансирования лабораторий. И то, что на Татарстанско-индийском биофармацевтическом форуме говорилось о совместных исследованиях и разработках, — это хороший знак! Это сдвиг приоритетов к началу цепочки.

А вообще, если действительно стремиться к возрождению российской фармпромышленности, нам следует прежде всего самим инвестировать в создание формул, убежден Андреев:

— Сейчас российская фармацевтика стала продающей, тогда как Россия всегда славилась умами. В советское время уровень подготовки кадров, уровень научно-исследовательских лабораторий был высоким, поэтому исследовательская база России была в мировых лидерах. Аутсайдерами мы стали в проклятые 90-е, когда потеряли базис, научный потенциал отрасли, его и надо восстанавливать.