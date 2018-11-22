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Минниханов в Великобритании обсудит продвижение турпотенциала Татарстана с National Geographic

11:47, 22.11.2018
Минниханов в Великобритании обсудит продвижение турпотенциала Татарстана с National Geographic
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен обсудить продвижение турпотенциала республики с холдингом National Geographic. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, в это воскресенье запланирован визит Рустама Минниханова в Великобританию. В рамках этой поездки ожидается встреча с руководством National Geographic.

Галимова добавила, что во время беседы будут подниматься вопросы сотрудничества с холдингом. В частности, предметом обсуждения станут возможности продвижения туристического потенциала Татарстана, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее Минниханов посещал 15-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Основной темой форума в Казахстане были новые подходы и тенденции в развитии туризма между странами.

ОбществоВласть Татарстан
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