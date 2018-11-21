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В Татарстане в следующем году создадут судоходную компанию

01:00, 21.11.2018
В Татарстане в следующем году создадут судоходную компанию
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане в 2019 году создадут судоходную компанию. Она будет эксплуатировать полностью спроектированные и построенные в республике гражданские суда под брендом «Сделано в Татарстане».

Планируется, что компания будет осуществлять эксплуатацию судов проекта «Чайка» по экскурсионным маршрутам (Казань — Свияжск — Казань), прогулочным маршрутам (по Казанке) и оказывать услуги по проведению праздничных мероприятий и банкетов, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

«Чайка» представляет собой теплоход пассажировместимостью 250 человек с пассажирским салоном и прогулочной палубой. Судно по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время, является более комфортабельным, безопасным и современным. На теплоходе, помимо системы кондиционирования пассажирского салона, будет установлено аудио-визуальное оборудование, Wi-Fi. Также там разместится ресторан на 200 посадочных мест.

БизнесУслуги Татарстан
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