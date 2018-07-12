Минниханов запустил установку гидроочистки керосина и ДТ на АО «ТАНЕКО»

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня присутствовал на запуске установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. Фото и видео с церемонии Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram.

На открытие также приехали замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО» Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин и глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.

Ранее на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустили новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год.