Минниханов запустил установку гидроочистки керосина и ДТ на АО «ТАНЕКО»
Президент РТ Рустам Минниханов сегодня присутствовал на запуске установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. Фото и видео с церемонии Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 11 Июл 2018 в 10:01 PDT
На открытие также приехали замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО» Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин и глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.
Ранее на заводе изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» запустили новое производство изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии